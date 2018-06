Três jovens são assassinados em chacina na zona leste Três jovens foram assassinados a tiros, por volta das 23 horas desta segunda-feira, na Rua Miguel Martins Lisboa, no Jardim Aurora, região de Guaianazes, zona leste da capital paulista. Policiais militares, acionados pelos moradores que ouviram os disparos, já encontraram as três vítimas mortas. Ao lado de dois corpos foi abandonada uma Kombi, cujo interior apresentava respingos de sangue. O terceiro corpo estava caído a uma distância de 30 metros do veículo, que não possui queixa de roubo nem pertence a uma das vítimas. Segundo a polícia, os três mortos foram identificadas como Eder Gomes de Moraes, de 23 anos, que possuía passagem na polícia por roubo e morava em Cidade Tiradentes, também na zona leste, Davidson da Rocha, de 23 anos, e Ronier Rodrigues Oliveira, de 26 anos, ambos com passagens por roubo e latrocínio. Ainda conforme a PM, Rocha e Oliveira moravam no Itaim Paulista, na zona leste. Os três rapazes teriam sido abordados pelos atiradores em frente a um bar. Como a quantidade de sangue no interior da Kombi é pequena, não se sabe ainda se o veículo foi utilizado pelos autores do triplo homicídio. Acredita-se que os atiradores tenham usado revólveres para cometer a chacina. Nenhum parente dos dois rapazes já identificados havia sido localizado até as 3 horas da madrugada desta terça-feira.