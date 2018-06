Três mil máquinas de caça-níqueis serão destruídas amanhã no Rio

SÃO PAULO - Na terça-feira, 12, às 10h, a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro deverá destruir 3.584 carcaças de máquinas caça-níqueis apreendidas nos últimos meses.

A destruição das máquinas acontecerá no depósito da Companhia das Docas, na Zona Portuária, perto da Rodoviária Novo Rio.

O subchefe operacional da Polícia Civil Fernando Veloso e representantes da Procuradoria da República, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Segurança deverão estar no local segundo informou a Polícia Civil do Rio de Janeiro.