Três morrem após desabamento de muro de escola em MG

Três pessoas morreram, entre elas uma criança de 11 anos, após serem atingidas por um muro, na noite deste domingo, 25, em Contagem, em Minas Gerais.

Por volta das 21h30, o muro de uma escola, no bairro Petrolândia, desabou e atingiu Andrea Gabriela Ribeiro Couto, de 11 anos, Marilene Almeida Silva, de 34 anos, e Gabriel Nunes Souza, de 69 anos.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionados, mas as vítimas faleceram no local. Chovia forte no momento do acidente.