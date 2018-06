Três morrem e 13 ficam feridos na BR-232 em PE

Dois acidentes - um em consequência do outro - tiveram como saldo a morte de três pessoas e 13 feridas, sendo 11 em estado grave, na tarde desta sexta-feira de Natal. Dez vículos estiveram envolvidos, entre eles um caminhão-tanque carregado de soro de leite, na descida da Serra das Russas, na BR-232, em Pombos, a 60 quilômetros de Recife.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o primeiro acidente envolveu um Chevette e um Fiat Palio. Um dos veículos saiu da pista e parou no acostamento; o outro ficou atravessado na rodovia.

Motoristas que passaram pelo local pararam os veículos para ajudar as vítimas e tentar empurrar o carro para o acostamento e liberar a estrada.

Logo atrás vinha o caminhão-tanque em alta velocidade. O motorista não conseguiu frear a tempo, batendo contra os veículos que estavam parados, arrastando-os. Morreram Ana Laura Figueroa de Lima, de 30 anos, que estava em um Renault Sandero, Andrea áurea Gomes Barbosa, 40, ocupante de um Fiat Siena, e uma pedestre, identificada apenas como Cristina, de aproximadamente 45 anos.

Uma das vítimas morreu no local; as outras duas após darem entrada no Hospital João Murilo, em Vitória de Santo Antão, na Grande Recife. Os feridos levados para hospitais em Recife.