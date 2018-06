Três morrem e 4 ficam feridos em acidente na BR-101, em SC

Três pessoas morreram e quatro ficaram gravemente feridas após um acidente envolvendo seis veículos de passeio, no fim da tarde deste domingo, 18, na Rodovia BR-101, em Piçarras, Santa Catarina.

Por volta das 18 horas, o motorista de uma Hilux perdeu o controle do carro, que invadiu a pista contrária, na altura do km 97, batendo de frente com um Honda Fit e em seguida com um Scénic. Outros três veículos que vinham atrás também acabaram colidindo ou saíram da pista.

A motorista do Honda Fit, Fernanda Germano Torino, de 28 anos, e duas passageiras, Janaina da Silva, de 24 anos, e Mariana Falk dos Santos, 20 anos, morreram no local. Uma outra passageira, Fernanda Marta Patricio Postai, de 24 anos, teve ferimentos graves.

O condutor da Hilux, Carlos Roberto Lienstadt, de 43 anos, o motorista do Scenic, Jose Ademar Fischer, de 54 anos, e a passageira Rosemeri Fischer, de 53 anos, ficaram gravemente feridos.

Os motoristas e passageiros dos demais carros envolvidos não sofreram ferimentos. As vítimas foram levadas para hospitais da região. A rodovia ficou com o tráfego interrompido nos dois sentidos por cerca de uma hora, segundo a Polícia rodoviária Federal.