Três morrem em acidente com ambulância na Fernão Dias, em Minas

Solange Spigliatti, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três pessoas morreram em um acidente envolvendo uma ambulância na altura do km 823 da Rodovia Fernão Dias, na região de Careaçu, no sul de Minas Gerais, na madrugada desta quinta-feira, 20.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um caminhão invadiu a contramão e bateu de frente com a ambulância Doblô, onde estavam as três vítimas fatais. O motorista da ambulância, de 52 anos, um paciente, de 23 anos, e o pai dele, morreram no local.