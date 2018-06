Três morrem em acidente na BR-116, em Minas

São Paulo, 11 - Três pessoas morreram, entre elas uma criança de 4 anos, e outras três ficaram gravemente feridas, em um acidente na Rodovia BR-116, em Muriaé, Minas Gerais, no fim da noite deste domingo, 10.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, por volta das 21h30, um caminhão, um Cross Fox e um Fiat Uno bateram na altura do km 716 da rodovia. Os ocupantes do Cross Fox e um do Fiat Uno ficaram presos às ferragens e morreram no local.

Os bombeiros identificaram duas vítimas fatais: Eduardo Resende, de 30 anos, e Miguel Bento, de 4 anos. O condutor do Fiat Uno, que morreu, não foi identificado.

Soraia Bento, de 34 anos, Marli Silva, de 35 anos, e o condutor do caminhão, Roberto Silva, de 40 anos, tiveram ferimentos graves e foram conduzidos ao Hospital São Paulo, em Muriaé.