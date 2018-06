Três pessoas morreram no choque entre um Fiat Uno e um caminhão na noite desta quinta-feira, 19, na BR-282, em Santa Catarina.

Os veículos bateram de frente, no quilômetros 178 da rodovia, no município de Bocaina do Sul. O motorista do Uno, Sandro Luiz Pogere, 37 anos, e os passageiros Kate Carla Claudy, 28 anos, e Victoria Lorenso Claudy, 7 anos, morreram no local.