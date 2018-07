Três morrem em mais uma chacina em SP Três pessoas morreram e quatro ficaram feridas numa chacina que ocorreu às 22h30 de ontem (domingo) no Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Algumas das vítimas estavam conversando numa escadaria junto da calçada quando foram alvejadas a tiros. Outras disseram que simplesmente passavam pelo local quando foram vítimas de balas perdidas. Nenhuma das vítimas têm passagem pela polícia. Seis feridos foram levados pela polícia para o pronto-socorro do Hospital do Campo Limpo e um para o pronto-socorro do Hospital Alvorada. Edvaldo de Oliveira Magalhães, de 33 anos, Reginaldo Rodrigues dos Santos, de 47, e Onofre Luiz Dias de Souza, de 38, morreram no hospital. Miguel Antônio de Aguiar, de 47 anos, Elton Costa Ferreira, de 20, Raimundo Pereira de Sousa, de 47, e Elias Santos, cuja idade não foi fornecida pela polícia, não correm risco. Segundo o investigador Luis Carlos Barbosa, do 37.ºDP, o crime ocorreu na frente de uma padaria, mas o medo está afastando as testemunhas. "Os funcionários da padaria disseram que no momento dos disparos eles se abaixaram atrás do balcão e não viram nem quantos atiravam", contou o policial.