Três morrem em queda de helicóptero em Santa Catarina

SÃO PAULO - Um helicóptero caiu na manhã desta sexta-feira, 15, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Segundo a Polícia Militar, a aeronave da empresa Nanete Têxtil caiu por volta das 9h30 com ao menos três pessoas a bordo, na região do bairro Rio do Cerro, entre as cidades de Pomerode e Jaraguá do Sul. Não há sobreviventes.

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou que a aeronave Esquilo, modelo AS-50, prefixo PRJGM, saiu de Jaraguá do Sul às 9h22 com destino a Navegantes, também em Santa Catarina.

O local onde o helicóptero caiu é zona de mata fechada, de difícil acesso. Os destroços foram localizados pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. Os corpos das vítimas foram encontrados à tarde.

Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) vão auxiliar nas investigações das causas do acidente.

Texto atualizado às 17h.