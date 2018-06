Três mortos e 25 feridos em show de rock no Paraná Três adolescentes morreram e 25 ficaram feridos ontem, em um show de roc,k no Jockey Clube do Paraná. Os feridos estão internados em hospitais da cidade, doze deles em estado grave, com fraturas expostas e escoriações. Larissa Celeste, de 15 anos, Maria de Andrade Souza, de 14 anos e Jonathan Raul dos Santos, de 15 anos, morreram pisoteados, segundo informações do site da Gazeta do Povo. O festival "Unidos pela Paz", reuniu as bandas Charlie Brown Jr., Raimundos, Tihuana e Natiruts. Cerca de 30 mil ingressos foram vendidos. Os portões do Jockey foram abertos por volta das 19 horas. Por causa do grande número de pessoas, houve muitas filas na entrada, que atrasaram o acesso dos jovens para a área do show. Por volta das 21h20, começaram as apresentações, ocorrendo um tumulto generalizado por parte daqueles que tinham ingresso e forçavam a entrada empurrando os que estavam junto aos portões. A polícia enviou 35 viaturas e 100 homens para o local, mas não conseguiu conter o tumulto. A área foi isolada e os feridos foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros. De acordo com a polícia, o grande número de jovens em estado de embriaguez dificultou o socorro às vítimas. A polícia informou que os organizadores do evento serão responsabilizados criminalmente pelo incidente.