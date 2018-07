Três mortos e um ferido na 21ª chacina na Grande SP Três homens foram executados e outro ficou ferido na 21ª chacina registrada neste ano na região metropolitana de São Paulo. O crime ocorreu na região do Capão Redondo, zona Sul da capital paulista. A polícia encontrou, por volta das 22h30 da segunda-feira, os corpos de dois jovens, ainda não identificados, em um terreno baldio na Rua Fernando Trancoso, no Jardim Guarujá. Uma das vítimas é um rapaz mulato, aparentando 25 anos, e a outra um adolescente branco de aproximadamente 16 anos. Ambos foram mortos com tiros na cabeça. No mesmo local foram baleados Roberto Santos Ferreira, de 34 anos, e Tarcísio Alves Sales, de 37. Eles foram levados para o Hospital do Campo Limpo. Roberto morreu após ser socorrido e Tarcísio permanece internado. O caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, mas até agora não há testemunhas que possam fornecer informações quer ajudem a polícia. Com mais essa chacina, sobe para 66 o número de mortos em crimes deste tipo até o momento.