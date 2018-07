Três mortos em chacina em Porto Seguro A polícia da Bahia faz diligências para prender um homem acusado de ser o autor de uma chacina em Porto Seguro, no litoral sul do Estado. O mandante do crime foi preso na madrugada de hoje em Porto Seguro quando se preparava para fugir. Ele é acusado de matar a mulher, Maria Neide Ribeiro, de 42 anos, com quem morava há um ano, e dois filhos dela, um de 19 e outro de 18 anos. O acusado disse no depoimento que contratou um homem para executar o serviço. Segundo informações da Globo News, a polícia só tomou conhecimento do caso através de uma vizinha, que achou estranho toda família ter desaparecido sem avisar. Na casa, a polícia encontrou os corpos enterrados no banheiro. Os três foram mortos a golpes de machado. Segundo a polícia, o acusado pretendia ficar com pouco mais de mil reais, que foram enviados por outra filha de Maria Neide que mora na Espanha.