Três municípios paulistas decretam emergência por causa de chuva A chuva forte dos últimos dias na região central do Estado de São Paulo isolou populações nas zonas urbana e rural e obrigou três municípios a decretarem estado de emergência, além de provocar falta de água potável, energia elétrica e telefone. A terça-feira foi dia de contar os prejuízos e trabalhar na recuperação em Bauru, Lençóis Paulista, Cabrália Paulista, Paulistânia e Borebi. Os prefeitos de Cabrália, Paulistânia e Borebi decretaram estado de emergência depois que a chuva levou pontes e interrompeu o acesso às cidades. Em Bauru e Lençóis Paulista, as duas maiores cidades da região, o problema é a falta de água potável para a população. Em Bauru, as bombas de captação da água para 40% da população ficaram submersas pelo transbordamento do rio Batalha. O desabastecimento atingiu 140 mil moradores na segunda-feira. Hoje a água não chegava a 60 mil deles. A perspectiva, segundo o Departamento de Água de Bauru, é de que o abastecimento se normalize nesta quarta ou quinta-feira. Em Lençóis Paulista, a enchente causada pelo rompimento de represas em Borebi, as bombas de captação no rio Lençóis ficaram submersas. Trinta mil pessoas ficaram sem fornecimento de água. O abastecimento deve ser normalizado na sexta-feira. Caminhões-pipa da Sabesp ajudaram no abastecimento de emergência feito pela Prefeitura de Lençóis. Cerca de 50 casas foram inundadas na noite de segunda. Hoje os moradores voltavam para casa. Em Paulistânia, a prefeitura improvisa e usa até tratores para levar os moradores do trevo à cidade por um desvio de 10 quilômetros em estrada de terra. Na zona rural, moradores de dois bairros foram isolados pela queda de três pontes em estradas vicinais. Em Borebi, o prefeito Luiz Antônio Daniel (PTB) disse que o rompimento de quatro represas o levou a decretar estado de emergência. Outros dois açudes, disse, estão sob risco de se romper. O acesso a Borebi pela cidade de Agudos ficou intransitável por causa da queda do aterro da ponte sobre o córrego das Antas. Agora só é possível chegar na cidade pela rodovia SP-300. Em Cabrália a chuva destruiu 12 pontes na zona rural, o que deixou centenas de moradores isolados nos bairros Jibóia, Floresta, Corrente e Palmeiras. Servidores municipais prestavam hoje atendimento de emergência e esses moradores e tentavam recuperar os acessos à zona rural. O prefeito Jacinto Zanoni Filho (PSB), que decretou estado de emergência, calculou em pelo menos R$ 260 mil os prejuízos.