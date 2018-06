Três músicos cubanos somem em Pernambuco Três dos seis músicos do grupo cubano Los Galanes - Miguel Costafreda, Arodis Pompa e Juán Diaz - não voltaram a Cuba anteontem, como era previsto, e estão desaparecidos. A banda chegou a Pernambuco no dia 5 para seis shows. Após o último, parte foi a um jantar. Costafreda, Pompa e Diaz disseram estar indispostos e ficaram no hotel, em Olinda. Ali, deram um telefonema a um casal de professores de dança. Logo depois, um carro os apanhou com as malas e os instrumentos.