Três ônibus e um contêiner de UPP são queimados em confronto no Rio

RIO - Um confronto entre traficantes de drogas e policiais militares iniciado às 22h de domingo, 23, resultou na destruição de três ônibus, incendiados por uma multidão que desceu das favelas do complexo do Lins, na zona norte carioca. Um carro particular também foi incendiado, assim como um contêiner da base da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) local.

Principal via da região, a rodovia Grajaú-Jacarepaguá foi interditada pela Polícia Militar (PM) das 22h30 às 4h40. Na área, uma patrulha policial foi totalmente depredada. O fogo que destruiu um dos ônibus atingiu a fiação elétrica e parte do bairro do Lins de Vasconcelos continua sem luz.

A UPP do complexo do Lins foi instalada em novembro do ano passado, mas a pacificação anunciada pelo governo Sérgio Cabral (PMDB) não se consumou. Os tiroteios entre policiais e traficantes da quadrilha da região têm sido constantes desde então.