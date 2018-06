Três ônibus são incendiados em protesto no Rio Moradores do Morro do Adeus atearam fogo a três ônibus em Bonsucesso, zona norte, na tarde de hoje. O primeiro ataque aconteceu por volta das 16 horas na Rua Uranus e os outros dois veículos foram queimados na Estrada do Itararé. A polícia acredita que o protesto tenha acontecido como resposta à prisão de um gerente do tráfico local, que seria ligado à quadrilha do traficante Ernaldo Pinto de Medeiros. Homens do Grupamento Especial Tático Móvel (Getam) e do Batalhão de Choque (BPChoque) da PM foram mobilizados. Bombeiros de Ramos e da Penha combateram as chamas, que chegaram a atingir cabos telefônicos. Segundo os bombeiros, uma pessoa ficou ferida.