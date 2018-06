Explosão em usina da Gerdau deixa 3 operários mortos em Ouro Branco

BELO HORIZONTE - Três operários morreram e um ficou ferido em uma explosão ocorrida na usina da Gerdau em Ouro Branco, na região central de Minas Gerais, a 100 quilômetros de Belo Horizonte. A explosão aconteceu nesta segunda-feira, 14, às 16h39, mas foi comunicada somente nesta terça pela empresa.

Segundo a empresa, os operários faziam a manutenção de um equipamento chamado torre de gasômetro, utilizado na produção de energia a partir de gases liberador na fabricação de aço.

Douglas Eduardo Neto, de 24 anos, Allan Roger Prado, 23, e José Cezar Miguel, de 51 anos, eram prestadores de serviço da empresa Convaço, informou a Gerdau. Eli Carlos Almeida Fernandes, de 36 anos, que também trabalhava na manutenção do equipamento, recebeu alta na manhã desta terça do Hospital Fundação Ouro Branco (FOB), para onde todos foram levados.

Em nota, as duas empresas dizem que estão "prestando toda a assistência às famílias das vítimas e trabalhando para apurar as causas do acidente".