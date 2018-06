Três pessoas ficam feridas durante confronto entre traficantes no Rio

RIO - Três pessoas ficaram feridas durante confronto entre traficantes rivais por pontos de venda de drogas nos morros da Serrinha e Cajueiro, em Madureira, subúrbio do Rio, na madrugada desta quarta-feira, 8. A operação contou com a participação de agentes do 9º Batalhão de Polícia Militar (Rocha Miranda), do 14º BPM (Bangu), do 41º BPM (Irajá), do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Batalhão de Choque. Ninguém foi preso.

De acordo com a PM, um grupo de traficantes atirou contra uma viatura que patrulhava a Avenida Edgard Romero, uma das principais vias do bairro. No confronto, um soldado foi ferido no abdome e uma tenente foi atingida por estilhaços. Denise Faria, 38 anos, moradora do Cajueiro, levou um tiro de raspão na mão. Todos foram levados para o Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, no subúrbio. Somente o soldado, que não teve o nome revelado, permanece internado.

Durante a ação da PM, que começou por volta de 5h desta quarta-feira, os traficantes montaram e atearam fogo em uma barricada em um dos acessos ao morro do Cajueiro. Mais de 650 pedras de crack foram apreendidas na operação.