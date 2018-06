Três pessoas mantidas reféns em agência bancária no Rio Três pessoas eram mantidas reféns em uma agência bancária no bairro do Méier, na zona norte do Rio de Janeiro, desde 7h50 desta sexta-feira, 30. O impasse começou quando criminosos, que estavam dentro da agência, foram surpreendidos com a chegada da Polícia Militar. Eles haviam acabado de render um gerente, um vigilante e um entregador de lanches. De acordo com o comandante do 3º Batalhão da PM, Mauro Teixeira, os assaltantes pediram a presença de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e da imprensa. "Vamos fazer tudo para manter a integridade tanto dos reféns como dos assaltantes, que estão armados mas não estão nervosos", afirmou Humberto Cairo, representante da OAB.