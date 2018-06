Três pessoas morrem após carro cair em rio em Santa Catarina

SÃO PAULO - Três pessoas morreram após um carro cair em um rio em Itajaí-SC, na manhã desta segunda-feira, 4. Nas buscas, os bombeiros encontraram os corpos de duas mulheres e de um homem - os três morreram no local.

O motorista do veículo sobreviveu com ferimentos leves, segundo a Polícia Rodoviária Federal.

O acidente ocorreu na BR-101 por volta das 5h da manhã. O veículo tinha placa de Brusque e viajava no sentido Norte. Antes de chegar a uma ponte, o carro saiu da pista e caiu no rio. O automóvel foi retirado da água por volta das 8h.

