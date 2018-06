Três pessoas morrem após troca de tiros com a polícia em Niterói

SÃO PAULO - Três suspeitos morreram na madrugada desta terça-feira, 26, durante troca de tiros com policiais militares do 12º BPM (Niterói), na região metropolitana do Rio de Janeiro.

Um jovem de 19 anos foi preso na ação, realizada na comunidade Mangueirinha, no bairro Caramujo. Os suspeitos ainda não foram identificados. Segundo a PM, com eles foram encontrados três pistolas, uma espingarda, 205 sacolés de cocaína dois celulares e R$ 30.

Baixada. Em Alcântara, em São Gonçalo, na Baixada Fluminense, policiais militares do 7º BPM prenderam um homem ainda não identificado e apreenderam dois menores, nesta madrugada.

Eles foram abordados na Avenida Gouveia, no bairro de Vila Lage, transportando dois rádios transmissores, 103 cápsulas de cocaína, 27 trouxinhas de maconha, 87 sacolés de cocaína e 99 pedras de crack. Na Rua Pedreira Falcão, no bairro de Mutuapira, também em São Gonçalo, os PMs prenderam dois suspeitos com 133 sacolés de maconha e 128 pedras de crack.