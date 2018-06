Três pessoas morrem em acidente na BR-101, em Sergipe

SÃO PAULO - Um Toyota Hilux perdeu o controle e colidiu frontalmente com uma carreta Volvo FH12 em Santa Luzia do Itanhy, em Sergipe, na noite da segunda-feira. Três pessoas morreram no local.

O acidente ocorreu no km 169 da Rodovia BR-101. Mauro dos Santos Nogueira, de 31 anos, conduzia o veículo Toyota Hilux.

Com o impacto da colisão, Mauro e os passageiros Valdeci da Silva Freitas, de 39 anos e Alessandra da Silva Lopes, de 20 anos, não resistiram aos ferimentos e morreram no local do acidente.

O motorista da carreta Volvo FH12 não sofreu ferimentos. No momento do acidente, um caminhão que também passava pelo local no saiu da pista ao desviar dos veículos. O motorista nada sofreu.