Três pessoas morrem troca de tiros com a PM de São Paulo Três pessoas morreram na noite de domingo, 4, na zona norte da capital paulista, em uma troca de tiros com policiais militares da Rota. Eram 23 horas quando, armados com dois revólveres calibre 38, dois suspeitos foram mortos na esquina da Avenida Júlio Buono com a Rua Aldeia Vinte de Setembro, em Vila Medeiros. Segundos antes de serem abordados pelos policiais, os suspeitos haviam assaltado um bar na Rua Francisco de Medeiros Jordão e assassinado o dono do estabelecimento. Na fuga, a dupla roubou uma picape, mas segundos depois foi localizada pelos policiais a um quarteirão do local do roubo. De acordo com a Polícia Militar, os policiais foram avisados por um motorista que presenciou a ação da dupla. O dono da picape nem havia acionado a PM quando os policiais da Rota já faziam o cerco aos suspeitos, que foram baleados. Mesmo encaminhados ao Pronto-Socorro Municipal de Santana, os assaltantes, que não portavam documentos segundo a PM, acabaram morrendo. O dono do bar morreu quando também era atendido no Pronto-Socorro Santana. Segundo os policiais, nenhum dos bandidos aparenta ser menor de 18 anos. Texto alterado às 9h08.