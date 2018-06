Três pessoas são baleadas por ocupantes de moto em SP Policiais militares da 1ª Companhia do 9º Batalhão e da 2ª Companhia do 18º Batalhão estão, desde às 2h30 da madrugada desta sexta-feira, procurando localizar dois homens que, ocupando uma moto, atiraram contra três pessoas em dois pontos diferentes da zona norte da capital paulista. As agressões a tiros ocorreram em um intervalo muito curto de tempo e, segundo as vítimas, os atiradores aparentavam estar embriagados. Na altura do nº 150 da Avenida João Marcelino Branco, ao lado do Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, dois amigos, Gilberto Dácio dos Santos, de 27 anos, e José Valter dos Santos, 25, foram surpreendidos pelos desconhecidos. Cinco tiros foram disparados contra os dois rapazes, que foram internados no pronto-socorro da Cachoeirinha, mas estão fora de perigo. Minutos depois, na Praça Santíssima Trindade, na Casa Verde, bairro vizinho, um jovem, de prenome Tiago, foi baleado provavelmente pelos mesmos atiradores, mas também passa bem.