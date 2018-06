Três pessoas são executadas na cidade de Guarulhos Três homens foram assassinados, por volta das 21 horas de terça-feira, 17, em chacina na Cidade de Guarulhos, região metropolitana de São Paulo. O crime ocorreu no interior de uma casa, localizada numa viela na altura do nº 107 da Avenida das Margaridas, em Cidade Soberana. Foram mortos com vários tiros Edilson Pereira de Souza, de 35 anos, Paulo Geovani Macedo, de 39 anos, e Alexandre Nascimento da Silva, 28 anos. Segundo a polícia, Edilson já tinha passagem por roubo e Alexandre, que vinha sendo procurado pela polícia, já havia sido indiciado por estupro. As vítimas estavam no quarto quando foram surpreendidas por um desconhecido armado que se apresentou junto à janela. Havia cinco pessoas no cômodo, mas duas receberam ordem para se retirar, pois não eram os alvos do atirador. Assim que as duas testemunhas saíram, começaram os disparos. Após balear os três homens, o atirador ainda entrou na casa para verificar se Edilson, Paulo e Alexandre estavam mesmo mortos. Segundo a polícia, na casa não havia drogas nem armas e as vítimas não tinham parentesco entre si. As duas pessoas poupadas pelo criminoso não chegaram a prestar depoimento na delegacia, mas devem ser ouvidas no Setor de Homicídios da Polícia Civil de Guarulhos, dando continuidade ao inquérito. O assassino segue foragido.