Três policiais feridos em perseguição na zona sul de SP Durante uma perseguição a um Vectra, uma viatura da Polícia Militar (PM) capotou na Avenida Robert Kennedy, próximo ao Largo do Socorro, na noite desta quarta-feira, 9.Três PMs ficaram feridos. De acordo com a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública (SSP), o acidente aconteceu por volta das 20 horas e os agentes foram socorridos pelos próprios colegas de trabalho e encaminhados ao pronto-socorro do Grajaú. Todos passam bem. Os suspeitos fugiram e o caso está registrado no 102º Distrito Policial, em Veleiros.