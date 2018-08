Três policiais militares são assassinados em Fortaleza

FORTALEZA - Três policiais militares foram executados na tarde desta quinta-feira, 23, em Fortaleza. Os agentes estavam almoçando em um restaurante no bairro Vila Manoel Sátiro, na periferia de Fortaleza, quando foram alvejados por criminosos que desceram de um carro e os atacaram. De acordo com jornais locais, um suspeito de ligação com o crime foi morto em confronto com a polícia e três foram presos.

Os atiradores fugiram com um automóvel modelo Voyage e o abandonaram no bairro Aerolândia, onde pegaram um Prisma rumo à cidade vizinha de Maranguape. Morreram no restaurante localizado na esquina das ruas São Manoel e Padre Arimatéia o subtenente identificado apenas como Augusto e os tenentes César Guimarães e Cavalcante.

Uma das suspeitas dos investigadores é que o crime tenha sido motivado em represália a pichações de facções apagadas pela polícia nas áreas mais violentas da cidade. No início do mês, o Estado registrou uma série de ataques a ônibus e prédios públicos. O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), suspendeu todas atividades de campanha pela sua tentativa de reeleição na noite desta quinta-feira para acompanhar as investigações.