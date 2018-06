Três policiais morrem carbonizados em acidente no interior Três policiais militares de Morro Agudo, na região de Ribeirão Preto, morreram carbonizados no início da tarde desta segunda-feira, 14, na Rodovia Altino Arantes, perto do município. Eles estavam perseguindo um veículo suspeito e o carro da PM colidiu na traseira de um caminhão de cana-de-açúcar, de Sertãozinho. O carro da PM pegou fogo logo após a colisão, o que impossibilitou que os policiais saíssem. Morreram no acidente Jonas Garcia, Marcos Aparecido Viana e Natal Aparecido Gomes.