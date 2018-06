Três presos morrem em rebelião no Paraná, diz governador

Três presos da Penitenciária Estadual de Piraquara, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, morreram durante rebelião iniciada na noite desta quinta-feira, 14, segundo informações divulgadas no twitter, pelo governador Roberto Requião.

Tanto a Secretaria de Segurança Pública do Estado como a assessoria da Polícia Militar confirmaram a rebelião mas não divulgaram outras informações.

A Penitenciária Estadual de Piraquara é um presídio de segurança máxima, com capacidade para 723 presos condenados. Com 169 celas, tem 12.800m² de área construída e um espaço para horta com 7.500m². O investimento foi de R$ 8,5 milhões, sendo 80% provenientes do Ministério da Justiça e 20% do Estado do Paraná.