Três são baleados durante tentativa de assalto em SP Três pessoas foram baleadas durante uma tentativa de assalto a uma residência localizada na Rua Cláudio Luís da Costa, número 23, região da Vila Formosa, na zona Leste da capital paulista, esta manhã. Segundo a Polícia Civil, o menor C.M.L, de 17 anos, e um comparsa teriam invadido a casa e, durante a ação, acabaram atirando em três moradores. Uma vítima foi levada para o Hospital Nipo Brasileiro e as outras duas vítimas para o Pronto-Socorro Nhocuné. A Polícia Militar chegou ao local a tempo de prender o menor. Com ele, uma pistola foi apreendida. O outro bandido conseguiu fugir. O caso foi registrado no 41º Distrito Policial da Vila Rica.