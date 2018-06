Três são denunciados por golpe da 'saidinhas de banco' no Rio

SÃO PAULO - Três pessoas foram denunciados pelo Ministério Público do Rio por envolvimento no crime de 'saidinha de banco'. De acordo com a denúncia, Fábio da Silva Lima, Jeferson Marcelino Bernadete e Fábio Henrique de Lima roubaram R$ 1,3 mil que uma vítima acabara de sacar de uma agência bancária.

O crime ocorreu no dia 10 de maio de 2011, dentro de um ônibus da Linha 906, que trafegava pelo Bairro Jardim América, na zona norte. A denúncia descreve que a vítima estava sentada em um dos bancos, quando Lima apontou uma pistola na direção de sua barriga e a forçou a entregar o dinheiro que estava escondido por dentro de suas roupas.

O bando foi preso em flagrante no mesmo dia ao tentar assaltar outra mulher que também havia sacado dinheiro em uma agência bancária. Como a quantia não pôde ser levada, pois a vítima havia depositado logo depois em outra conta, eles roubaram o carro dela. Os dois casos foram investigados pela 38ª DP.

O grupo responderá a ação penal pelo crime de roubo, com as agravantes de o crime ter sido cometido com emprego de arma e em concurso de mais pessoas. A pena pode chegar a 16 anos de reclusão. O MPRJ requereu a decretação da prisão preventiva dos denunciados.