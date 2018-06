Três são executados a tiros em São Paulo Três pessoas foram assassinadas às 4h desta madrugada de quinta-feira no cruzamento entre as avenidas Jaçanã e Paulo Lincoln do Valle Pontim, no Jaçanã, zona norte da capital paulista, próximo ao 73º Distrito Policial. Vários tiros foram ouvidos e, quando homens da Polícia Militar, acionados via 190, chegaram ao local, já encontraram mortos caídos en via pública Mário Andrade de Oliveira, 48 anos, Alexandre Antonio de Souza, 34 anos, e Pamela Paspergue Pereira, de 14 anos. Não há informações ainda sobre a autoria do crime nem se os atiradores estavam a pé ou em algum veículo. Agentes da equipe especializada em investigações sobre chacinas, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão no local.