Três são presos com 14 kg de pasta de cocaína na BA

O trio foi abordado por policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal (DRE), por volta da 1 hora da manhã, no desembarque do terminal marítimo do ferry boat em Salvador. A droga estava no tanque de combustível do carro em que os três e um menor de idade estavam.

Os presos, de 22, 33 e 36 anos, foram levados à Superintendência Regional da Polícia Federal e, em seguida, serão transferidos ao presídio de Salvador. O menor foi conduzido ao Conselho Tutelar e o caso foi comunicado ao Juizado da Infância e Adolescência.