Três são presos em operação contra facção criminosa

SÃO PAULO - Pelo menos três pessoas foram presas na manhã desta quarta-feira, 7, por suspeita de integrar a facção criminosa que atuava no Complexo do Alemão, na zona norte do Rio de Janeiro, antes da pacificação na comunidade.

A ação, denominada "Conta Encerrada", é realizada no Rio e em Minas Gerais. Os agentes pretendem cumprir 24 mandados de busca e apreensão, além de mandados de prisão.

Participam da operação cerca de 150 policiais civis, entre agentes do Núcleo de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro (NUCC-LD), Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) e Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE).