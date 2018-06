Três são presos em operação contra o tráfico de drogas em Itacaré, na Bahia

SÃO PAULO - Três homens foram presos na madrugada desta sexta-feira, 13, durante uma operação contra tráfico de drogas no município de Itacaré, na Bahia.

A operação Saculejo cumpriu oito mandados de busca e apreensão em imóveis da cidade. Em um dos locais, a polícia encontrou 1 quilo de maconha enterrado no quintal. A Polícia Civil disse que a droga estava escondida em um buraco de aproximadamente 1 metro de profundidade. Os agentes desconfiaram de um trecho do quintal, onde a terra estava "mexida". A equipe teve que cavar para encontrar o entorpecente. O dono da casa, de 33 anos, foi preso em flagrante. Um homem de 32 anos foi preso com um revólver calibre 38.

Outro suspeito foi detido com 12 pedras de crack e R$ 308 em dinheiro. Durante a abordagem, ele alegou ser menor de idade. O detido estava sem qualquer documento de identidade e a polícia tenta confirmar a informação. A operação terminou às 9 horas.