Três são presos em operação nas favelas do Complexo da Maré

Três acusados de tráfico de drogas foram presos nesta quinta-feira, 30, no Complexo da Maré. A operação da Delegacia de Repressão a Armas e Explosivos (DRAE) é feitas nas favelas da Baixa do Sapateira e Timbau.

Entre os presos está Bruno Figueiredo de Souza, conhecido com "Mãozinha", segundo a polícia, foi preso com uma pistola, um radio transmissor e drogas. Luiz Gabriel da Silva, conhecido como "Domeq", também foi detido com uma metralhadora calibre 30, um radio transmissor e drogas.

De acordo com a delegada titular da especializada, Marcia Becker, os objetivos da operação eram encontrar um paiol de armas e entorpecentes. Além disso, a polícia buscava traficantes que planejavam invadir uma favela vizinha.

