Três são presos em operações de combate ao tráfico de drogas no RS

SÃO PAULO - Um homem foi preso em flagrante com uma pedra de crack e, aproximadamente, R$ 5.000,00 em dinheiro, cheques, quatro veículos e duas motocicletas, durante uma operação de combate ao tráfico neste domingo, em Veranópolis, no Rio Grande do Sul.

A operação, denominada 'Segundinha', contou com a participação de 19 agentes e sete viaturas, no cumprimento de mandados de busca e apreensão em quatro residências e dois bares no Bairro Santo Antônio, e em um sítio no interior de Cotiporã.

Também foram apreendidos aparelhos celulares, máquinas fotográficas digitais, dois notebooks, aparelhos de DVD e CD automotivos e uma TV LCD 32. A operação foi resultado de cerca de três meses de investigações.

No sábado, policiais da 22ª Delegacia de Polícia de Coronel Bicaco prenderam em flagrante, duas pessoas, de 31 e 32 anos, por tráfico de drogas, na operação 'Noite Fria', em um estabelecimento comercial. A dupla foi presa no momento em que eles entregavam uma bucha de crack para um usuário. Os dois foram encaminhados ao sistema prisional.