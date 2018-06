Três são presos fotografando carros de agentes do CDP Três homens foram presos na manhã deste sábado em frente ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, suspeitos de fotografar as chapas de carros dos funcionários do presídio. De acordo com a polícia, o automóvel onde estavam os suspeitos tem placa de São Vicente, no litoral sul paulista. Dentro do veículo, teriam sido encontrados panfletos do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa acusada de comandar os ataques de maio e os recentes atentados contra agentes penitenciários. Os suspeitos, cujos nomes ainda não foram informados, foram levados para o 91.º Distrito Policial do Ceasa, onde a ocorrência está sendo registrada. Apesar desse incidente, as visitas de parentes aos presos ocorrem normalmente neste sábado no CDP de Pinheiros. Os agentes da unidade não aderiram à paralisação contra a execução na última sexta-feira do agente penitenciário e diretor do sindicato da categoria, Paulo Gilberto de Araújo. Nos últimos 10 dias, cinco agentes e um carcereiro foram assassinados no Estado.