Três suspeitos de estelionato são presos em operação na zona norte do Rio

RIO - Uma quadrilha de estelionatários é alvo na manhã desta quinta-feira, 12, de uma operação da Polícia Civil no Morro do Juramento, em Madureira, na zona norte do Rio. A ação é coordenada por policiais da 72ª DP (São Gonçalo) e conta com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core).

Segundo a polícia, estão sendo cumpridos quatro mandados de prisão e outros quatro de busca e apreensão. Até o momento, três pessoas foram presas. Houve troca de tiros no início da operação, por volta das 6h, mas não há informações sobre feridos.

Ainda de acordo com a polícia, a quadrilha aplicava o chamado golpe do falso empréstimo, por meio de anúncios em jornais. O grupo atuava no Rio e em São Gonçalo e Niterói, na Região Metropolitana. Todos os investigados, segundo a polícia, são da comunidade do Juramento.