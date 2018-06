Três suspeitos de tráfico de drogas são presos no Rio Três suspeitos de tráfico de drogas foram presos com nove quilos de maconha pela Polícia Federal, em Macaé, no Rio de Janeiro, na noite desta terça-feira, 22. De acordo com a PF, Carla da Silva Mota, Carlos Henrique da Silva Mota e Ramon Farias Prado Miranda são acusados de distribuir drogas na comunidade da Linha, em Macaé. Depois de um mês de investigações, policiais federais disfarçados faziam a vigilância e acompanharam o desembarque de Miranda no Terminal Rodoviário do Parque de Tubos, em Macaé. Ele chegava de São Paulo e entrou no carro de Carla carregando dois pacotes suspeitos. Os agentes seguiram o casal até que eles estacionassem o veículo próximo à residência de Carla, na comunidade da Barra, onde seu irmão, Carlos Henrique, os aguardava. A equipe policial então abordou os três suspeitos, que foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Federal em Macaé, onde foram autuados por tráfico de entorpecentes e encaminhados ao sistema prisional do Estado. Além da droga, o veículo utilizado para o transporte, um Gol, também foi apreendido pela polícia.