Três suspeitos são presos após polícia encontrar corpos decapitados em Fortaleza

FORTALEZA - A polícia do Ceará prendeu nesta quarta-feira, 31, três pessoas suspeitas de assassinar e decapitar três vítimas, que tiveram as cabeças jogadas às margens da Lagoa do Urubu, na periferia de Fortaleza. Outra cabeça, a de uma mulher, já estava no local desde a terça-feira, 30, e os investigadores suspeitam que o triplo homicídio tenham sido efetuado como represália ao assassinato dessa mulher.

Para a polícia, a suspeita é que as mortes tenham sido causadas por uma briga de facções em disputa pelo controle do tráfico de drogas na região. Um dos detidos nesta quarta confessou aos investigadores que realizou a decapitação com uma faca após a morte das vítimas.

A polícia ainda procura por mais oito suspeitos de terem envolvimento nos crimes. Até o final da tarde desta quarta-feira, 31, a Perícia Forense do Ceará não tinha conseguido identificar os quatro mortos. Testemunhas informaram aos policiais que oito homens armados em dois carros levaram os corpos dos três homens e outros três decapitaram os mortos, na madrugada desta quarta.