Três suspeitos são presos por caça ilegal de animais silvestres no ES

SÃO PAULO - Policiais do 2º BPM prenderam três suspeitos e apreenderam 25 armas na cidade Vila Pavão, localizada no Norte do Espírito Santo, na manhã desta terça, 5. Além disso, foram encontrados cascos de animais silvestres, 40 peças desmontadas de armamento, como canos e coronhas, munições e material explosivo.

As investigações do Serviço de Inteligência começaram após denúncias anônimas sobre porte e posse ilegal de armas e de caça ilegal de animais silvestres no município.

Os presos e os materiais apreendidos foram levados à Delegacia de Polícia Civil, onde o boletim de ocorrência foi registrado.