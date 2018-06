RIO - Cerca de três toneladas de peixes amanheceram mortos na Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo o biólogo Mario Moscatelli, pode estar faltando oxigênio na água da Lagoa. Ele acredita que a mortandade de peixes pode ter relação com o lançamento de esgoto na praia do Leblon, que também fica na zona sul da cidade.