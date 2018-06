Três veículos são incendiados na capital paulista Três veículos foram incendiados entre o final da noite de terça-feira e a madrugada desta quarta-feira (30) na capital paulista. Segundo o Corpo de Bombeiros, os incêndios ocorreram na altura do nº 4.381 da Avenida Nordestina, em Vila Nova Curuçá, zona leste; na altura do nº 766 da Avenida Sargento Geraldo Santana, no Jardim Taquaral, região do Campo Grande, zona sul; e na altura do nº 101 da Rua José do Patrocínio Waetge, em Vila Dalva, região do Rio Pequeno, na zona oeste. Nenhum suspeito havia sido detido até as 5 da manhã.