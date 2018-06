Três vítimas de queda de elevador em hospital permanecem internadas no Rio

RIO - Continuam internadas três das oito vítimas da queda de um elevador na terça-feira no prédio principal do Hospital Federal de Bonsucesso (HFB), na zona norte do Rio. O equipamento despencou do terceiro andar, uma altura de 10 metros. A assessoria de imprensa do Ministério da Saúde, responsável pelo HFB, informou que o elevador sofreu uma pane, apesar de ter passado por manutenção no último fim de semana.

Estavam no elevador sete funcionários do HFB e um médico da secretaria municipal de saúde de Duque de Caxias, que visitava uma amiga. A queda, segundo a assessoria, foi amortecida pelo freio de emergência.

No entanto, a enfermeira Nádia Valéria Damas Evangelista sofreu um choque na medula. Ela foi levada ao Hospital de Saracuruna, em Duque de Caxias, na região metropolitana, para fazer uma ressonância magnética e voltou ao HFB, onde está em observação no Serviço de Neurocirurgia.

Também estão internados o médico Aníbal Prata e o enfermeiro Júlio César Borges. Aníbal sofreu uma fratura no tornozelo e Júlio, no fêmur. Os dois serão operados na quinta-feira, 26.

Policiais da 21ª DP (Bonsucesso) estiveram no hospital na terça-feira para periciar o elevador. Agentes da Polícia Federal ouviram os depoimentos de funcionários e também do responsável pela empresa que faz a manutenção dos equipamentos. A assessoria de imprensa informou que o HFB também abriu uma sindicância para apurar as causas do acidente e tomará as providências necessárias após a conclusão da investigação. "O Hospital Federal de Bonsucesso lamenta o episódio e se solidariza com as vítimas do acidente", informou.