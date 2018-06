TRF suspende todos as concessões dadas ao pai O Tribunal Regional Federal da 2º Região, no Rio, suspendeu ontem todos os efeitos da sentença da Justiça Federal que, no início do mês, havia determinado a volta imediata do menino S., de 9 anos, aos EUA. O desembargador Fernando Marques atendeu ao pedido da defesa do padrasto, João Paulo Lins e Silva, concedendo efeito suspensivo ao processo de apelação da sentença do juiz Rafael Pereira Pinto, da 16ª Vara Federal do Rio. S. é disputado na Justiça pelo padrasto brasileiro e pelo pai americano, David Goldman, desde a morte da mãe brasileira, em 2008. A suspensão vale também para a decisão que alterou a transição para a guarda provisória do pai, prevista inicialmente para acontecer nos EUA. O juiz havia decidido trocar o local para o Brasil, dando a Goldman o direito de passar seis dias da semana com o filho enquanto permanecesse no País. Agora, S. permanecerá com a família brasileira até o fim da apelação, cujo julgamento não tem prazo.