Triatleta recupera em Sorocaba bicicleta furtada em Curitiba

SOROCABA - Graças às redes sociais, a triatleta Luca Glaser, de 25 anos, conseguiu recuperar em Sorocaba, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira, 5, uma bicicleta de competição que havia sido furtada há mais de um ano em Curitiba, no Paraná, onde ela reside. Na época, Glaser lamentou o furto nas redes sociais e postou fotos da bike, que custa R$ 17,9 mil.

No fim de semana, a triatleta foi avisada por amigos que o equipamento havia sido colocado à venda, com foto e tudo, em uma página de rede social por um morador de Sorocaba.

Comunicados, policiais civis da cidade paulista não tiveram dificuldade para localizar o frentista autor do anúncio. A bike estava na casa da mãe dele, na Vila Barão, zona norte da cidade.

Mãe e filho foram levados à delegacia e a mulher contou que a bicicleta tinha sido trazida de Curitiba pelo ex-marido, que mora na capital paranaense. Ele alegou que estava difícil vender a bike lá.

Os dois foram ouvidos e liberados, mas podem responder por receptação, se ficar comprovado que sabiam do furto. Dados do suposto autor do crime foram passados à Polícia Civil de Curitiba.

A triatleta esteve em Sorocaba e já recebeu de volta a bicicleta, usada em competições de triatlo, esporte que envolve natação, ciclismo e corrida.

Luca Glaser já representou o Brasil no Campeonato Mundial de 2013, disputado no Havaí. Ela ficou entre os 20 melhores triatletas em sua categoria.