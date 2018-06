Tribunais suspendem prazos processuais em SC até esta sexta

A Justiça Estadual e a Federal de Santa Catarina manterão os prazos processuais suspensos até esta sexta-feira, 28, em razão da dificuldade de locomoção causada pelos deslizamentos de terra e alagamentos. A mesma data vale para os processos do Estado existentes no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com exceção aqueles em pauta para sessões de julgamento. Veja também: Santos organiza doações; saiba como ajudar Empresária pára fábrica e dá gerador a hospital Mais de 60 mil casas continuam sem luz Tragédia em Santa Catarina Blog: envie seu relato sobre as chuvas Veja galeria de fotos dos estragos em SC Todas as notícias sobre as vítimas das chuvas O Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu interromper os prazos dos 14.386 processos provenientes do território catarinense até segunda, 1º de dezembro. As comarcas de Blumenau, Camboriú, Gaspar, Itajaí, Navegantes, Pomerode, São João Batista e Tijucas voltarão a funcionar apenas na semana que vem.