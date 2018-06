Tribunal empurra polêmicas para 2012 O passado está resolvido, mas o futuro é incerto. O Supremo Tribunal Federal resolveu ontem os embaraços das eleições de 2010 criados pela dúvida sobre a vigência da Lei da Ficha Limpa. Mas, ao dizer simplesmente que a lei não poderia barrar candidatos em 2010 sem analisar todos os pontos polêmicos da legislação, o STF sentencia as eleições de 2012 a correrem com as mesmas inseguranças.